Темы дня

Общество / Происшествия
12 января 2023, 09:08

Полиция установила личности погибших в пожаре детей из Камышлова

  Валерия Белякова
Место пожара

На место ЧП выезжала усиленная следственно-оперативная группа. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Из-за пожара в частном доме в Камышлове погибли три мальчика 2012, 2014 и 2017 годов рождения. В момент возгорания дети находились дома одни, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 

"Личности погибших детей сотрудники полиции уже установили. По предварительным данным, это 3 мальчика: Ярослав — 2012 г. р., Владимир — 2014 г. р., и Юрий — 2017 г. р. Их отец, грейдеровщик местной коммерческой компании, в 7 утра ушел на работу, а мать находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка. Дети оставались дома одни", — рассказал Валерий Горелых. 

Видео: СУ СКР по Свердловской области

Возгорание в частном доме в Камышлове произошло вечером 11 января. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела трех несовершеннолетних. На место ЧП выезжали следователи и криминалисты. Камышловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительным данным полиции и СКР, дети погибли от отравления продуктами горения. Следователями и сотрудниками МЧС рассматриваются все возможные версии случившегося, среди которых неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и проблемы с печным отоплением. 

Напомним, пожар в Камышлове, где погибли дети, произошел в доме на улице Высокой. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2023, 11:13 / Общество
В Нижних Сергах возобновили движение общественного транспорта
12.01.2023, 10:46 / Общество
В Ивделе за рулем пассажирского автобуса поймали водителя без прав
12.01.2023, 09:55 / Общество
На Среднем Урале коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
12.01.2023, 09:47 / Общество
В России начнут повышать призывной возраст с весны 2023 года
12.01.2023, 09:08 / Общество
Полиция установила личности погибших в пожаре детей из Камышлова