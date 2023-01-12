Полиция установила личности погибших в пожаре детей из Камышлова

На место ЧП выезжала усиленная следственно-оперативная группа. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Из-за пожара в частном доме в Камышлове погибли три мальчика 2012, 2014 и 2017 годов рождения. В момент возгорания дети находились дома одни, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Личности погибших детей сотрудники полиции уже установили. По предварительным данным, это 3 мальчика: Ярослав — 2012 г. р., Владимир — 2014 г. р., и Юрий — 2017 г. р. Их отец, грейдеровщик местной коммерческой компании, в 7 утра ушел на работу, а мать находится в екатеринбургском роддоме на сохранении пятого ребенка. Дети оставались дома одни", — рассказал Валерий Горелых.

Видео: СУ СКР по Свердловской области

Возгорание в частном доме в Камышлове произошло вечером 11 января. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела трех несовершеннолетних. На место ЧП выезжали следователи и криминалисты. Камышловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительным данным полиции и СКР, дети погибли от отравления продуктами горения. Следователями и сотрудниками МЧС рассматриваются все возможные версии случившегося, среди которых неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем и проблемы с печным отоплением.

Напомним, пожар в Камышлове, где погибли дети, произошел в доме на улице Высокой.