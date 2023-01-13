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13 января 2023, 21:12

В школе Нижнего Тагила на 7-летнюю девочку упала шведская стенка

спортзал

Инцидент произошел во время проведения подвижных игр с использованием спортинвентаря на продленке. Фото: Павел Ворожцов

В школе № 23 имени Ю. И. Батухтина в Нижнем Тагиле на девочку 2015 года рождения упала шведская стенка. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку в образовательном учреждении по публикации в СМИ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел во время проведения подвижных игр с использованием спортинвентаря на продленке. Предварительно, у ребенка диагностирована травма челюсти.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения руководством школы требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Областная газета Свердловской области

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