Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 1,6 млн рублей

Как правило, аферисты звонят с неизвестных номеров, обращаются к людям по имени и отчеству и пытаются узнать данные клиента (пин-коды, CVC-коды, пароли из СМС). Фото: Галина Соловьева

46-летняя жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников. Женщина перевела аферистам 1,6 миллиона рублей.

О случившемся пострадавшая сообщила в отдел полиции № 5 Ленинского района. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка, клиентом которого она является.

"Финансовые специалисты" заявили, что на имя собеседницы кто‑то пытается оформить кредит. И чтобы избежать несанкционированных действий, женщине необходимо снять со счетов все сбережения и положить их на "страховой" счет. Доверчивая гражданка согласилась и перевела звонящим все накопленные средства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, заявили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В подобных случаях гражданам рекомендуется прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее "Областная газета" писала, что телефонные мошенники похитили у 35-летнего екатеринбуржца 285 тысяч рублей, которые хранились на его счетах. Подробнее об этом инциденте читайте здесь.