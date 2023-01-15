В Непале при крушении авиалайнера погибли 72 человека, включая 4 россиян

В посольстве РФ в Непале заявили, что на борту были четверо россиян. Фото: из telegram-канала Ассоциации туроператоров России

В международном аэропорту Покхара в Непале рухнул самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. По предварительной информации, выживших нет.

Из обломков самолета удалось извлечь 40 тел. В посольстве РФ в Непале заявили, что на борту были четверо россиян, сообщает ТАСС.

Причины крушения авиалайнера выясняются. По предварительной информации, самолет рухнул при взлете. Власти региона закрыли аэропорт Покхара на время проведения спасательных работ, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.