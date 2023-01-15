Полицейские уточнили, что в пожаре на улице Пархоменко в Екатеринбурге погибли пенсионерка и ее сын

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или электронагревательными приборами. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности о пожаре на улице Пархоменко в Екатеринбурге, в котором погибли два человека. По предварительной информации, жертвами происшествия стали пенсионерка и ее сын.

Сотрудники Следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга проводят осмотр места пожара и опрашивают соседей. Тела умерших направят на экспертизу для установления точной причины смерти. Также выясняются причины и очаг возгорания.

Как заявил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или электронагревательными приборами.

Происшествие также прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Согласно предварительным данным, погибшими являются пенсионерка 1949 г. р. и ее 44‑летний сын; в доме печное отопление. Более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас выясняются", — отметил полковник.

Как писала "ОГ" ранее, сообщение о возгорании в доме поступило в 9:54. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 11 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. В 10:35 пожар был локализован, в 10:42 ликвидировано открытое горение.