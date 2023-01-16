В Екатеринбурге на мусорном полигоне нашли похожий на взрывчатку предмет

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили на ленте мусоросортировочного комплекса "Широкореченский", информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе екатеринбургского муниципального предприятия "Спецавтобаза".
Подозрительный предмет был обнаружен накануне вечером. Всех сотрудников эвакуировали.
"На место были вызваны соответствующие спецслужбы, которые забрали подозрительный предмет на дальнейшее исследование", — добавили на предприятии.
Сейчас комплекс продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, ранее в РФ был принят закон, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность.