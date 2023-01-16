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Общество / Происшествия
16 января 2023, 14:14

В Екатеринбурге на мусорном полигоне нашли похожий на взрывчатку предмет

  Валерия Белякова
Свалка

Подозрительный предмет был обнаружен на МСК "Широкореченский". Фото: Павел Ворожцов

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили на ленте мусоросортировочного комплекса "Широкореченский", информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе екатеринбургского муниципального предприятия "Спецавтобаза".

Подозрительный предмет был обнаружен накануне вечером. Всех сотрудников эвакуировали.

"На место были вызваны соответствующие спецслужбы, которые забрали подозрительный предмет на дальнейшее исследование", — добавили на предприятии.

Сейчас комплекс продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, ранее в РФ был принят закон, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность.

Областная газета Свердловской области

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