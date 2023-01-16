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16 января 2023, 15:11

В Екатеринбурге во время пожара в поезде погиб проводник

  Марина Сапожникова
Место происшествия

На место ЧП выезжал свердловский транспортный прокурор. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Днем 16 января в вагоне сопровождения на станции Керамик погиб проводник, об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина растопил печку в вагоне-теплушке во время стоянки и уснул. Она загорелась, пламя от нее быстро перебросилось на крышу. Проводник задохнулся угарным газом.

В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава МЧС и 2 пожарные машины. На место происшествия выезжали свердловский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

Специалисты проверят исполнение противопожарного законодательства, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее на перегоне станций Арамиль — Бобровка поезд насмерть сбил 20-летнего мужчину.

Областная газета Свердловской области

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