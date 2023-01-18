В ЕТК прокомментировали аварию на теплосетях в Пионерском районе

Выход воды произошел во время плановых работ по устранению повреждений на теплосетях. Фото: кадр из видео в группе VK "Инцидент Екатеринбург"

В Пионерском районе Екатеринбурга произошла коммунальная авария, в результате которой проезжую часть затопило горячей водой. В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) дали официальный комментарий по поводу инцидента.

Выход воды произошел во время плановых работ по устранению повреждений на теплосетях.

"Специалистам уже удалось локализовать место аварии. На данный момент поток горячей воды остановлен. Вся вышедшая вода стекает в ливневки", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе ЕТК.

Также в теплосетевой компании заверили, что авария никак не скажется на отоплении. Водоснабжение отключать также не будут, однако горячая вода временно будет подаваться из резервного водопровода со сниженными параметрами — примерно 45‑50 °С. Ориентировочно проблема будет устранена к 20:00.

Видео: группа VK "Инцидент Екатеринбург"