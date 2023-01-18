Екатеринбургская теплосетевая компания: "Информация об ожогах у водителя из-за коммунальной аварии недостоверна"

В СМИ появилась информация, что на месте прорыва трубы с горячей водой в Пионерском районе Екатеринбурга пострадал водитель. Фото: кадр из видео в группе VK "Инцидент Екатеринбург"

В свердловских СМИ появилась информация, что на месте прорыва трубы с горячей водой в Пионерском районе Екатеринбурга пострадал водитель. ЕТК отмечает, что эти сведения недостоверны.

"Колеса автомобиля провалились в промоину, специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины. Страховая компания возместит ущерб. Ущерба здоровью ни водителю, ни пассажиру нет", — заявили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Ранее "ОГ" писала, что в результате коммунальной аварии на улице Советской проезжую часть затопило горячей водой. Выход воды произошел во время плановых работ по устранению повреждений на теплосетях. Поврежденный участок был оперативно локализован.

В ЕТК заверили, что авария никак не скажется на отоплении. Водоснабжение отключать также не будут, однако горячая вода временно будет подаваться из резервного водопровода со сниженными параметрами — примерно 45‑50 °С.