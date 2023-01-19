В Екатеринбурге ликвидируют пожар на мусорной свалке

Несанкционированная свалка бытовых отходов на екатеринбургской улице Черняховского загорелась ночью, сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь, который успел охватить площадь в 500 квадратных метров. Силами сотрудников МЧС было ликвидировано открытое горение. Сейчас на свалке ведутся работы по проливке тлеющего мусора.
В устранении последствий пожара задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина возгорания будет установлена.
Напомним, ранее во время пожара в поезде на станции Керамик погиб проводник.