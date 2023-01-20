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20 января 2023, 15:45

Огнеборцы спасли 6 человек из горящего дома в Полевском

пожар

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в 4-этажном жилом доме на ул. Коммунистической в Полевском. Прибывшие на место пожарные с помощью трехколенных лестниц эвакуировали из здания 6 человек.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже, площадь пожара составила 24 квадратных метра — горели домашние вещи. Причины происшествия выясняются.

До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека. В результате пожара никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар был локализован, открытое горение ликвидировали спустя 5 минут. В тушении огня были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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