В Нижнем Тагиле столкнулись пассажирский автобус и экскаватор

Экскаватор не уступил дорогу автобусу. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В аварии пострадал один человек. ДТП с рейсовым автобусом и экскаватором случилось в Нижнем Тагиле на улице Быкова. По факту аварии проводится проверка, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель тяжелой техники не предоставил преимущество пассажирскому транспорту при повороте направо, из-за чего произошло столкновение. В момент аварии в автобусе, следовавшему по городскому маршруту № 7 "Вокзал" — "Рудоуправление" — "Черемшанка", находились 10 пассажиров. Один из них, 36‑летний мужчина, получил ушибы, его доставили в Демидовскую центральную городскую больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Госавтоинспекторы провели осмотр места происшествия, водители прошли процедуру медицинского освидетельствования. Оба были трезвы. Как пояснил мужчина, управлявший экскаватором, при повороте направо он не заметил автобус, который двигался по главной дороге. Водитель автобуса в свою очередь надеялся, что его пропустит экскаватор, медленно выезжавший со второстепенной дороги.

Напомним, в Екатеринбурге суд вынес приговор водителю автобуса, который в июне 2022 года устроил смертельную аварию.