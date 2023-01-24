Красноуфимские инспекторы ДПС спасли жизнь водителю

На помощь умирающему водителю пришли инспекторы ДПС Иван Фролов и Дмитрий Якимов. Фото: пресс-служба УГИБДД РФ по Свердловской области

Инспекторы ДПС из Красноуфимска лейтенант Иван Фролов и сержант Дмитрий Якимов на трассе Пермь — Екатеринбург заметили стоящий на обочине автомобиль с включенными двигателем и фарами. Внутри находился водитель без сознания, рассказали в пресс-службе УГИБДД РФ по Свердловской области.

У мужчины была запрокинута голова, а изо рта шла пена, он не подавал признаков жизни. Двери в автомобиль были заблокированы. Инспекторы сообщили о случившемся в пункт медицины катастроф, после этого они разбили боковое стекло и вытащили из салона умирающего мужчину.

Медики скорой помощи доставили водителя в бессознательном состоянии в Красноуфимскую районную больницу. Его машина была эвакуирована на стоянку.

Позже инспекторы навестили мужчину. Он рассказал, что в тот день возвращался домой в Кировскую область. В дороге решил передохнуть и отравился выхлопными газами из-за неисправности автомобиля. На следующие сутки после госпитализации мужчина пришел в себя и смог продолжить путь.

"Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оказанную помощь", — уточнили в ГИБДД региона.

Ранее полицейские из Серова спасли на трассе две семьи с детьми.