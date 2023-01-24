В Нижней Салде из-за неисправной электропроводки сгорел дом

В Салде произошел пожар в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижней Салде крупный пожар уничтожил частный дом, надворные постройки и припаркованный рядом автомобиль.

Пламя охватило площадь 200 квадратных метров. Была угроза распространения огня на соседние дома, однако спасатели не допустили этого. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Ранее сообщалось о том, что в первый рабочий день нового года в двухэтажном многоквартирном доме на улице Шефской произошел пожар. Из здания эвакуировали 5 человек.