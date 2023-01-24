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24 января 2023, 16:52

В результате аварии на Серовском тракте погиб 74-летний водитель

ДТП

Авария произошла на 243-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Во вторник, 24 января, на 243-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП. Водитель Lada Kalina при развороте не перестроился в крайнюю левую полосу, из-за чего в автомобиль врезалась двигающаяся в попутном направлении Toyota Land Cruiser.

74-летний водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия. В Демидовскую городскую больницу были доставлены 72-летняя пассажирка отечественной машины и 61-летняя пассажирка Toyota.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и установили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Погибший автомобилист имел стаж вождения 44 года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался всего 1 раз. Водительский стаж мужчины, который находился за рулем Toyota, — 25 лет. В момент ДТП он был трезвым.

"Госавтоинспекция напоминает, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. Следует помнить и о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции и бокового интервала", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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