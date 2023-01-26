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26 января 2023, 12:14

Следственный комитет и прокуратура проверят школу в Нижнем Тагиле после избиения девочки

  Марина Сапожникова
Школа

Случай в тагильской школе заинтересовал прокуратуру. Фото: Владимир Мартьянов

Следователи и сотрудники прокуратуры проверят работу администрации учебного заведения и проведут экспертизу, которая поможет выяснить, насколько сильно пострадала девочка. После этого будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, девочка-подросток в туалете нижнетагильской школы № 33 со всей силы пнула одноклассницу ногой в лицо. В это время другие дети снимали происходящее на камеры. 

В МУ МВД "Нижнетагильское" сообщили, что по данному инциденту начата проверка. Случаем также заинтересовались сотрудники ПДН. Сегодня стало известно, что к расследованию подключилась и прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Видео: группа "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте"

Напомним, в октябре прошлого года депутаты четырех думских фракций вносили в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах. 

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как отнесся к законопроекту о школьном буллинге митрополит Евгений (Кульберг).

Областная газета Свердловской области

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