Свердловские полицейские пришли на помощь пассажирам сломавшегося на трассе автобуса

В транспорте вместе с водителем находились 19 человек, в том числе один ребенок. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

На трассе под Артемовским у экскурсионного автобуса, который ехал по маршруту Туринск — Сысерть, сломался двигатель. На помощь водителю и пассажирам пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сломавшийся автобус, стоящий на обочине дороги, обнаружили во время патрулирования старший лейтенант Алексей Ивачев и лейтенант Андрей Голубков. В транспорте вместе с водителем находились 19 человек, в том числе один ребенок.

Починить автобус самостоятельно водитель не смог. К моменту прибытия полицейских транспорт стоял на обочине уже полчаса, и пассажиры начинали мерзнуть.

"В первую очередь инспекторы разместили женщину с ребенком в салоне служебного автомобиля и сообщили об инциденте коллегам из подразделения Госавтоинспекции. Коллега из технического надзора старший лейтенант Игорь Дудин незамедлительно организовал выезд к месту ЧП из Артемовского резервного автобуса местного коммерческого предприятия. В результате продрогшие люди были доставлены в ближайшее кафе, чтобы согреться и дождаться транспорт из Сысерти. Водитель неисправного микроавтобуса с помощью грузовика организации-перевозчика отбуксировал своего "железного коня" к месту ремонта", — рассказал полковник Валерий Горелых.

ГУ МВД по Свердловской области напоминает, что в случае поломки транспортного средства на трассе или возникновения других непредвиденных ситуаций необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу по номеру 112 или по круглосуточному телефону доверия (343) 358‑71‑61.