СКР возбудил дело по факту смерти девочки, зацепившейся шарфом за горку в детском садике

Скончавшаяся девочка получила травму на горке в детском саду. Фото: Павел Ворожцов

Уголовное дело возбуждено СКР по факту смерти девочки, которая получила травму в детском саду № 180 в Екатеринбурге. После госпитализации пострадавшая скончалась через несколько дней.

Следователями возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 25 января 2023 года. Девочка 2019 года рождения зацепилась шарфом за ограждение горки и повисла. Отсутствие ребенка в группе воспитатель заметила не сразу, девочку нашли позже. Сотрудница детсада пришла малышке на помощь, вызвала скорую помощь, ребенка доставили в больницу, однако спустя несколько дней после травмы девочка скончалась.

"Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — уточнили в Свердловской областной прокуратуре.

Напомним, в детском саду, где произошла трагедия, следователи проводят проверку.