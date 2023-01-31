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Общество / Происшествия
31 января 2023, 15:31

СКР возбудил дело по факту смерти девочки, зацепившейся шарфом за горку в детском садике

Горка

Скончавшаяся девочка получила травму на горке в детском саду. Фото: Павел Ворожцов

Уголовное дело возбуждено СКР по факту смерти девочки, которая получила травму в детском саду № 180 в Екатеринбурге. После госпитализации пострадавшая скончалась через несколько дней. 

Следователями возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. 

Инцидент произошел днем 25 января 2023 года. Девочка 2019 года рождения зацепилась шарфом за ограждение горки и повисла. Отсутствие ребенка в группе воспитатель заметила не сразу, девочку нашли позже. Сотрудница детсада пришла малышке на помощь, вызвала скорую помощь, ребенка доставили в больницу, однако спустя несколько дней после травмы девочка скончалась. 

"Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — уточнили в Свердловской областной прокуратуре. 

Напомним, в детском саду, где произошла трагедия, следователи проводят проверку. 

Областная газета Свердловской области

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