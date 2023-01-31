В детсаду Екатеринбурга уберут горку, из-за которой погибла девочка

Горку уберут с площадки детского сада № 180 в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

В екатеринбургском детском саду № 180 демонтируют горку, на которой произошел несчастный случай. Информацию о сносе конструкции журналисту "Областной газеты" подтвердили в мэрии Екатеринбурга.

"Горку уберут с площадки садика", — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, инцидент с ребенком произошел в 180-м детском саду днем 25 января 2023 года. Девочка 2019 года рождения зацепилась шарфом за конструкцию и повисла. Спустя время малышку заметила воспитательница детсада, ребенка передали медикам. Сегодня СКР и прокуратура сообщили, что девочка скончалась.

Напомним, что факту смерти ребенка в детском саду Екатеринбурга следствием было возбуждено уголовное дело.