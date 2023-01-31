Смертельная авария произошла на трассе под Березовским

В аварии погиб один человек, еще два получили травмы и были доставлены в больницу. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

На 24 километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись Renault Fluence и Subaru Forester. Один человек погиб, еще два получили травмы.

68-летний водитель на Renault Fluence выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с машиной Subaru Forester. От удара Renault отбросило за ограждение трассы, водитель автомобиля погиб на месте. Травмы получили пассажир Renault Fluence и водитель Subaru Forester. Пострадавших доставили в травматологическое отделение Березовской ЦГБ, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение. По факту аварии ведется расследование.

В Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил, а также о необходимости выбирать скорость, манеру езды с учетом погодных условий.

Ранее в массовой дорожной аварии под Нижним Тагилом погибли водитель и пассажирка Renault Duster.