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31 января 2023, 20:52

Смертельная авария произошла на трассе под Березовским

Место ДТП

В аварии погиб один человек, еще два получили травмы и были доставлены в больницу. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

На 24 километре автодороги Екатеринбург  Реж Алапаевск столкнулись Renault Fluence и Subaru Forester. Один человек погиб, еще два получили травмы. 

68-летний водитель на Renault Fluence выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с машиной Subaru Forester. От удара Renault отбросило за ограждение трассы, водитель автомобиля погиб на месте. Травмы получили пассажир Renault Fluence и водитель Subaru Forester. Пострадавших доставили в травматологическое отделение Березовской ЦГБ, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской области. 

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение. По факту аварии ведется расследование.

В Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил, а также о необходимости выбирать скорость, манеру езды с учетом погодных условий. 

Ранее в массовой дорожной аварии под Нижним Тагилом погибли водитель и пассажирка Renault Duster. 

Областная газета Свердловской области

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