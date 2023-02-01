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Общество / Происшествия
1 февраля 2023, 09:38

Пять человек погибли в поселке Дружинино от отравления угарным газом

Деревня

В Дружинино направлена усиленная следственно-оперативная группа СКР. Фото: Павел Ворожцов

Пять человек, трех мужчин и двух женщин, без признаков жизни обнаружили сотрудники полиции в жилом доме свердловского поселка Дружинино. Сообщение в дежурную часть поступило от родственницы одного из погибших.  

На место ЧП были направлены представители МВД, прокуратуры и усиленная следственно оперативная группа криминалистов СКР, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"В настоящее время сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные устанавливают точные данные погибших — трех мужчин и двух женщин. <... > По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом (возможно, из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием), но при этом признаков пожара в доме не было", — отметил полковник Валерий Горелых.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Осмотр места происшествия специалисты проводят с помощью современной техники, устанавливают очевидцев случившегося, опрашивают жителей поселка. 

"Тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Выполняются иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента", — добавил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, накануне СКР возбудил уголовное дело по факту смерти девочки, с которой произошел несчастный случай в детском саду Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

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