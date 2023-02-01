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1 февраля 2023, 16:15

Полиция установила личности пяти погибших в поселке Дружинино

  Марина Сапожникова
Деревня

На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СКР. Фото: Галина Соловьева

Погибшими в поселке оказались две женщины в возрасте 38 и 39 лет, а также трое мужчин в возрасте от 39 до 44 лет. Четверо постоянно проживали в Дружинино, еще один был из Ревды. Частный дом, в котором произошла трагедия, сдавали в аренду, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"По-прежнему приоритетной версией гибели людей остается отравление углекислым газом из-за преждевременно закрытой задвижки домовой печи. При осмотре жилища сыщики не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, зато нашли ряд предметов, которые могут характеризовать жильцов: несколько стеклянных емкостей из-под спиртного, растворителя, шприц и другие подозрительные вещи", — отметил полковник Валерий Горелых.

Также в ходе допроса врачей скорой помощи следователям СКР удалось установить, что в момент их приезда в доме ощущался запах газа, было трудно дышать. 

"На момент осмотра печь была теплой, а заслонка дымохода находилась в закрытом положении. Печь в доме топилась каменным углем", — уточнил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. 

На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СКР. В рамках уголовного дела допрашивают свидетелей, назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств происшествия и точной причины смерти.

Напомним, по факту гибели пятерых человек в Дружинино Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". 

Областная газета Свердловской области

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