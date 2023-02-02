В Екатеринбурге водитель пытался откупиться от инспекторов ГИБДД за проезд на красный

Взятку водитель положил под коврик в патрульном автомобиле. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Водитель Volkswagen Polo проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. Машину остановили сотрудники ГИБДД, мужчина, чтобы избежать наказания, попытался дать взятку инспекторам.

У автомобилиста проверили документы, через базы данных сотрудники полиции установили, что водитель 1969 года рождения ранее привлекался к ответственности за подобное нарушение. Ему грозил штраф или лишение прав на срок до 6 месяцев, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

После беседы с инспекторами мужчина достал деньги и положил под резиновый коврик переднего пассажирского сиденья патрульного автомобиля. Сотрудники ГИБДД пояснили, что автомобилисту за попытку дать взятку грозит уголовная ответственность.

О случившемся инспекторы сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 4 УМВД Екатеринбурга. Полицейские в присутствии понятных изъяли 2 900 рублей. Нарушителя доставили в территориальный ОВД, где он пояснил, что взятку инспекторам предложил, так как побоялся лишения водительских прав. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мелкое взяточничество".

"Всего в 2022 году сотрудниками полиции выявлено 45 фактов склонения к совершению коррупционных правонарушений сотрудников Госавтоинспекции. По данным фактам возбуждено 23 уголовных дела", — уточнили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был задержан мошенник, похитившего около миллиона рублей у пенсионеров.