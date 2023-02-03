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3 февраля 2023, 20:47

На железнодорожной станции в Екатеринбурге произошла утечка щелочи

Вагон-контейнер

Предварительная причина — техническая неисправность емкости. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

На железнодорожной станции Свердловск-Сортировочный в вагоне-контейнере одного из поездов обнаружили течь неопасного груза — щелочи. Причины инцидента установит Свердловская транспортная прокуратура.

Сотрудники РЖД вывели вагон из состава поезда и устранили течь. Предварительная причина — техническая неисправность емкости. 

Как уточнили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, щелочь вреда окружающей среде не нанесла. На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Областная газета Свердловской области

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