На железнодорожной станции в Екатеринбурге произошла утечка щелочи

Предварительная причина — техническая неисправность емкости. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

На железнодорожной станции Свердловск-Сортировочный в вагоне-контейнере одного из поездов обнаружили течь неопасного груза — щелочи. Причины инцидента установит Свердловская транспортная прокуратура.

Сотрудники РЖД вывели вагон из состава поезда и устранили течь. Предварительная причина — техническая неисправность емкости.

Как уточнили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры, щелочь вреда окружающей среде не нанесла. На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.