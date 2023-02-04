В Екатеринбурге трамвай протащил коляску с ребенком-инвалидом

Происшествие случилось на конечной остановке трамвайного маршрута № 23 в Екатеринбурге. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на конечной остановке трамвайного маршрута № 23 пострадал 9‑летний ребенок-инвалид, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Госавтоинспекторам мама мальчика пояснила, что на остановке она выносила коляску из вагона, однако внезапно двери закрылись, и ребенок застрял между ними. Трамвай начал движение, протащив коляску примерно 32 метра, она перевернулась, мальчик упал на землю и ударился лицом.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что трамваем управлял 33-летний водитель-стажер под контролем инструктора с 22-летним стажем. Стажер пояснил, что при высадке пассажиров он посмотрел в правое боковое зеркало, все пассажиры вышли, ребенка он не заметил, закрыл двери и начал движение. Однако почти сразу остановился, когда услышал крик женщины.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

"На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников происшествия. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начавшегося дознания", — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

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