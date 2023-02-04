Пенсионерка из Среднеуральска лишилась средств после инвестиций в "брокерскую" компанию

Пенсионерка из Среднеуральска лишилась 600 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Среднеуральске 68-летняя пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей. Злоумышленники убедили пожилую женщину инвестировать средства в брокерскую компанию и получать доход, однако на деле попросту украли ее деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В полиции пенсионерка рассказала, что в интернете увидела рекламу о дополнительном заработке. Ей стало интересно, и она оставила свой контакт на сайте. Через какое-то время ей перезвонил неизвестный мужчина, представился специалистом брокерской компании и предложил сотрудничество. Женщина согласилась, по указанию "брокера" открыла инвестиционный счет, куда внесла 100 долларов, а также скачала приложение компании.

Далее с потерпевшей связалась "трейдер", девушка заверила, что поможет пенсионерке получать дополнительный заработок. В итоге в течение 10 дней пожилая женщина переводила свои деньги на неизвестные банковские карты, суммы варьировались от 60 до 100 тысяч рублей. В общей сложности пенсионерка внесла 600 тысяч рублей.

Позже пострадавшая женщина смогла один раз вывести через приложение 100 долларов. Но, зайдя в приложение вновь, она обнаружила, что счет заблокирован и средства она получить не может.

После этого пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неизвестного.

В полиции обращаются к жителям и просят быть бдительными: не верить неизвестным людям, предлагающим легкий заработок, а также проверять подлинность используемых приложений и сайтов.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был задержан мошенник, похитивший его около миллиона рублей у пенсионеров.