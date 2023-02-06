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6 февраля 2023, 09:50

Машина со свердловскими номерами разбилась на дороге Тюмень — Нижняя Тавда

Автомобиль превратился в груду металла

Автомобиль слетел в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области

Автомобиль Porsche Panamera слетел с дороги на 32-м километре Тюмень — Нижняя Тавда, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

По предварительным данным, в момент аварии в машине находились двое мужчин, 24-летняя женщина и две собаки в клетках. Девушка скончалась на месте ДТП, мужчины с травмами доставлены в больницу, погибла одна собака, другой пес попал.

Видео: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии и просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, а также выбирать стиль езды в соответствии с погодными условиями.

Напомним, ранее в Свердловской области смертельное ДТП произошло на трассе у города Березовского. 

Областная газета Свердловской области

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