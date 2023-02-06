Уральские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

Ночью на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Фото: Алексей Кунилов

Информация о пострадавших из-за землетрясения российских туристов в Турции на 8 утра по московскому времени не поступала. Об этом журналисту "Областной газеты" сообщил президент Уральской ассоциации туристов (УАТ) Михаил Мальцев.

"Как произошло все, мы сразу же связались с представителями Уральской ассоциации туризма на территории Турции и с нашими коллегами в городе Алания. Информация о пострадавших туристах, запросы на эвакуацию не поступали, но мы продолжаем мониторинг информации", — рассказал Михаил Мальцев.

Он добавил, что эпицентр землетрясения находится далеко от туристических мест, к тому же, не было информации о разрушении каких-либо отелей. Пока сообщаются данные об обрушении жилых домов. Также, по словам Михаила Мальцева, в феврале в Турции находится меньше всего российских, в том числе и уральских туристов.

Сегодня ночью на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Пострадали несколько провинций, разрушены жилые дома и здания. По предварительным данным, по меньшей мере погибли более 50 человек. Власти Турции обратились за международной помощью, сообщают СМИ.

Напомним, осенью 2022 года толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы в восточной части Тайваня.