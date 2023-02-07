Прокуратура Туринского района проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом

Автобус со школьниками съехал в кювет. Фото: группа "Анонимный Туринск" в соцсети "ВКонтакте"

Накануне днем водитель школьного автобуса, перевозивший детей по маршруту "с. Шухруповское — д. Кокузово", не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 18 учеников Шухруповской основной общеобразовательной школы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, учащиеся не пострадали, никто из школьников в медицинское учреждение не обращался, всех подростков доставили домой.

Во время проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению правил организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль расследование ДТП с 4 пострадавшими пешеходами.