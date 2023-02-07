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7 февраля 2023, 13:05

Прокуратура Туринского района проверит обстоятельства ДТП со школьным автобусом

  Марина Сапожникова
Автобус

Автобус со школьниками съехал в кювет. Фото: группа "Анонимный Туринск" в соцсети "ВКонтакте"

Накануне днем водитель школьного автобуса, перевозивший детей по маршруту "с. Шухруповское  д. Кокузово", не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 18 учеников Шухруповской основной общеобразовательной школы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, учащиеся не пострадали, никто из школьников в медицинское учреждение не обращался, всех подростков доставили домой.

Во время проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению правил организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог. 

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль расследование ДТП с 4 пострадавшими пешеходами.

Областная газета Свердловской области

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