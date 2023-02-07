Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии на дороге Нижняя Тавда — Тюмень

В ДТП на дороге Нижняя Тавда — Тюмень погибли 24-летняя девушка и собака. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области

После аварии с Porsche Panamera на трассе Нижняя Тавда — Тюмень, в которой погибла 24-летняя девушка, возбуждено уголовное дело. Назначена автотехническая экспертиза.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Проводятся следственные действия, в том числе назначено проведение автотехнической экспертизы с целью установления обстоятельств произошедшего", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе Управления МВД России по Тюменской области.

ДТП произошло на 32-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда. Porsche Panamera, двигаясь по трассе, на высокой скорости слетел в кювет. В момент аварии в автомобиле находились двое мужчин, женщина и две собаки в клетках. Девушка и одна собака погибли на месте, пострадавшие мужчины с травмами доставлены в больницу.

Напомним, авария произошла 5 февраля 2023 года, у разбившегося автомобиля были свердловские номера.