В Екатеринбурге за избиение до смерти грудного ребенка осуждена его мать

Осужденная несколько раз ударила грудного ребенка. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице, которая до смерти избила своего трехмесячного сына, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать его осужденная будет в колонии общего режима.

Инцидент произошел в марте 2022 года в квартире дома на улице Колхозников в Екатеринбурге. В это время женщина находилась в декретном отпуске. По данным следствия, преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения.

"Ввиду того, что ребенок плакал, мать нанесла 3-месячному сыну 9 ударов руками в область головы, причинив ребенку закрытую черепно-мозговую травму, от чего тот скончался на месте преступления," — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что женщина занималась воспитанием ребенка одна, проживала отдельно от супруга.

"В отношении подозреваемой применялся полиграф (так называемый "детектор лжи"). Свою вину женщина не признала, сообщив, что сама вызвала скорую помощь и якобы не имеет никакого отношения к избиению сына", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе следствия с женщиной были проведены очные ставки, а также несколько судебных экспертиз: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая и ситуационная.

Напомним, в Екатеринбурге перед новым годом была задержана мать, подозреваемая в убийстве троих детей.