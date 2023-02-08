19-летняя девушка, которая пострадала в ДТП в Каменске-Уральском, скончалась в больнице

Ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля ВАЗ, столкнувшегося с ГАЗелью в Каменске-Уральском, умерла сегодня утром в реанимации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Девушка скончалась в 04:40 в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 (выезд на встречную полосу), части 1 статьи 12.7 (вождение без прав), 12.6 КоАП (непристегнутый ремень безопасности), части 1 статьи 12.37 (отсутствие страховки) и статьи 12.5 КоАП", — рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла 7 февраля на ул. Алюминиевой. За рулем автомобиля ВАЗ был 17-летний подросток. Пассажирку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, а водителя госпитализировали в травматологическое отделение с переломом костей таза и правой голени. Девушка в момент аварии находилась на переднем сиденье. Ни она, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

Подросток, устроивший аварию, уже отбывал наказание за совершенные ранее преступления. В апреле прошлого года он вышел из мест лишения свободы, а уже в мае он учинил ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.