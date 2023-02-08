Темы дня

Общество / Происшествия
8 февраля 2023, 16:21

За сутки мошенники лишили жителей Екатеринбурга более 5 миллионов рублей

  Марина Сапожникова
Телефон

Мошенники обманули уральцев на 5 миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

Факты мошенничества зарегистрированы на территории Верх-Исетского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга. 

Во всех случаях злоумышленники действовали по похожей схеме. Под видом сотрудников правоохранительных органов или представителей Центрального банка они сообщали о попытках неизвестных оформить на потерпевших крупные займы. Чтобы этого избежать, предлагалось оформить дублирующие кредиты и затем внести средства на "безопасные" счета. Также мошенники заставили граждан обналичить все сбережения и осуществить серию транзакций на указанные ими счета. Таким образом обманутые горожане лишились 4,5 миллионов рублей.

Еще один случай мошенничества был зафиксирован в Железнодорожном районе. Здесь лжеброкеры, используя фиктивный сайт, предложили инвестировать деньги в проекты "Газпрома" и похитили у екатеринбуржца около 400 тысяч рублей.

На Уралмаше по классической схеме "родственник попал в ДТП" 500 тысяч рублей лишилась 93-летняя женщина, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает жителей и гостей уральской столицы быть бдительными, никому не доверять данные своих банковских карт и не следовать телефонным инструкциям незнакомых людей.

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале мошенник лишил женщину 2,5 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.02.2023, 17:04 / Общество
Лечение варикоза малотравматичным методом стало для свердловчан бесплатным
08.02.2023, 16:21 / Общество
За сутки мошенники лишили жителей Екатеринбурга более 5 миллионов рублей
08.02.2023, 16:06 / Общество
Жителя Алапаевска приговорили к 2 годам колонии за оскорбление и нападение на полицейского
08.02.2023, 15:01 / Общество
19-летняя девушка, которая пострадала в ДТП в Каменске-Уральском, скончалась в больнице
08.02.2023, 14:35 / Общество
Из Екатеринбурга в Москву в февральские праздники пойдут дополнительные поезда