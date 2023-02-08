За сутки мошенники лишили жителей Екатеринбурга более 5 миллионов рублей

Мошенники обманули уральцев на 5 миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

Факты мошенничества зарегистрированы на территории Верх-Исетского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга.

Во всех случаях злоумышленники действовали по похожей схеме. Под видом сотрудников правоохранительных органов или представителей Центрального банка они сообщали о попытках неизвестных оформить на потерпевших крупные займы. Чтобы этого избежать, предлагалось оформить дублирующие кредиты и затем внести средства на "безопасные" счета. Также мошенники заставили граждан обналичить все сбережения и осуществить серию транзакций на указанные ими счета. Таким образом обманутые горожане лишились 4,5 миллионов рублей.

Еще один случай мошенничества был зафиксирован в Железнодорожном районе. Здесь лжеброкеры, используя фиктивный сайт, предложили инвестировать деньги в проекты "Газпрома" и похитили у екатеринбуржца около 400 тысяч рублей.

На Уралмаше по классической схеме "родственник попал в ДТП" 500 тысяч рублей лишилась 93-летняя женщина, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает жителей и гостей уральской столицы быть бдительными, никому не доверять данные своих банковских карт и не следовать телефонным инструкциям незнакомых людей.

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале мошенник лишил женщину 2,5 миллионов рублей.