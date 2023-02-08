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8 февраля 2023, 18:27

В Екатеринбурге пожарные спасли двух котят из горящего дома

Спасение котят

Котята находились в доме в момент возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Двух котят спасли огнеборцы Екатеринбурга. Домашних питомцев пожарные вытащили из горящего дома в переулке Дизельном.

К моменту приезда пожарных пламя охватило 30 квадратных метров жилой постройки. В ходе тушения огня сотрудники МЧС нашли двух живых котят, животных вынесли на улицу и оказали им первую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

Всего к тушению пожара были привлечены 2 единицы техники, 8 человек личного состава. На месте возгорания завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. 

Напомним, ранее в Екатеринбурге ветеринарные врачи спасли замерзшего ежика. 

Областная газета Свердловской области

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