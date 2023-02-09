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9 февраля 2023, 15:09

В Краснотурьинске полиция нашла школьников, которые жгли пакеты на Вечном огне

Изображение с видеокамер

Действия подростков были зафиксированы камерами наружного наблюдения. Фото: telegram-канал Александра Катаева

В Краснотурьинске трое подростков подожгли на мемориале Вечный огонь полиэтиленовые пакеты. Действия юных нарушителей попали на камеры наружного наблюдения, видео в своем telegram-канале опубликовал замглавы Краснотурьинска Александр Катаев.

Он посчитал, что у нарушителей есть возможность исправиться, если к делу подключатся родители. Однако сегодня в ситуацию вмешалась полиция и прокуратура. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности детей. Ими оказались подростки, ранее состоявшие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. 

"Шалунами" оказались 11-летние двойняшки, брат и сестра из местной коррекционной школы, а также их ровесница из школы № 1. Первые двое подростков воспитываются мамой и отчимом. Третий школьник — только матерью, отец с семьей не проживает", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. 

Видео: telegram-канал Александра Катаева.

Валерий Горелых добавил, что дети будут опрошены в присутствии законных представителей. Родителям грозит административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). 

Прокуратура Краснотурьинска организовала проверку по факту осквернения символа воинской славы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Напомним, ранее в Каменске-Уральском подростки осквернили мемориал воинам-рабочим. 

Областная газета Свердловской области

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