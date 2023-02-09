Количество погибших в Новосибирске из-за взрыва газа в доме выросло до 12

10 февраля в Новосибирской области объявлен день траура. Фото: пресс-служба МЧС России

Спасатели обнаружили уже 12 погибших в результате обрушения пятиэтажного здания в Новосибирске из-за взрыва газа. 10 февраля в Новосибирской области объявлен день траура.

О количестве погибших в результате происшествия сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Судьба еще троих людей остается неизвестной. В поисково-спасательной операции задействованы более 390 человек и 90 единиц техники.

В своем telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о дне траура.

"Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание. Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого. Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура", — написал глава региона.

Как писала "Областная газета" утром, сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме и дальнейшем возгорании поступило 9 февраля в 3:43 по местному времени.