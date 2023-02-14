В Екатеринбурге автомобилист сбил ребенка и уехал с места ДТП

Подросток шел навстречу автомобилю во дворе дома. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

ГИБДД Екатеринбурга разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на улице Блюхера у дома № 57.

По данным Госавтоинспекции, водитель Lada, двигаясь во дворе дома, наехал на 14-летнего подростка, когда мальчик шел навстречу автомобилю. В результате ДТП школьник самостоятельно обратился в городскую больницу № 7, где у него диагностировали ушиб кисти, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Автомобилист с места ДТП скрылся. В ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя. Очевидцев, а также всех, кто располагает информацией об инциденте, просят сообщать по телефонам: 02 или +7 961 766-43-83.

Напомним, в Екатеринбурге вынесли приговор автомобилисту, по вине которого погибла 11-летняя девочка.