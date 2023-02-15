СКР проводит проверку по факту повторного отравления в закусочной Екатеринбурга

Деятельность закусочной приостановлена на 90 суток. Фото: Владимир Мартьянов

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга организовал процессуальную проверку после сообщения об отравлении пяти человек в закусочной "У Аро" на улице Волгоградской.

"Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев, истребованию документации о работе предприятия общественного питания, выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение", — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

У всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. По данным санврачей, трое отравившихся — подростки. Два человека госпитализированы, у них наблюдается повышенная температура, жидкий стул и рвота. Лабораторные исследования показали, что отравление было вызвано норовирусом 2 типа, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Взяты пробы продукции, сырья, смывов с поверхностей, обследован персонал. У одного из сотрудников обнаружена РНК норовируса 2 типа. Также в проверяемом кафе выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Деятельность кафе приостановлена на 90 суток.

Около трех недель назад подобное ЧП произошло в закусочной "У Аро" на улице Декабристов в Екатеринбурге. Тогда пострадали 16 человек. Заведение тоже было закрыто на 90 суток. Индивидуальный предприниматель оштрафован на 30 тыс. рублей. В Роспотребнадзоре сообщили, что готовы помочь всем пострадавшим во взыскании материального ущерба и морального вреда.

Напомним, ранее от отравления угарным газом в поселке Дружинино погибли пять человек.