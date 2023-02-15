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15 февраля 2023, 15:54

Обвиняемого во взятках лесничего будут судить на Среднем Урале

  Марина Сапожникова
Лес

Лесник брал взятки за вырубку неучтенной древесины. Фото: Валерий Горелых

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении лесничего Качканарского участкового лесничества. Его обвиняют во взяточничестве.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в 2021 году обвиняемый 4 раза получал взятки в крупном размере. В частности, деньги он брал за то, что предоставлял возможность вырубить неучтенную древесину.

В общей сложности лесник "заработал" 390 тысяч рублей. По итогам расследования уголовное дело было направлено в суд, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

"Противоправная деятельность теперь уже бывшего "хозяина леса", относившегося к вверенному ему участку крайне бесхозяйственно, была задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела МВД. Наработанные материалы сыщики передали нашим коллегам из регионального Следственного комитета, которые и довели расследование до логического завершения", — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее "Областная газета"  рассказывала о том, что житель Нижней Туры заплатит миллион за незаконную вырубку леса.

Областная газета Свердловской области

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