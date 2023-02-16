В Екатеринбурге сгорели два дома в СНТ

Пожар случился в СНТ на Чусовском тракте. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Два дома и надворные постройки сгорели в садовом товариществе на Чусовском тракте в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Пожар охватил площадь в 350 квадратных метров. На ликвидацию возгорания были направлены 6 единиц техники и 24 сотрудника МЧС.

Сейчас на месте происшествия завершены проливка и разбор тлевших конструкций. Пожар ликвидирован, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сотрудники МЧС в Екатеринбурге спасли из горящего дома двух котят.