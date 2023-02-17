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17 февраля 2023, 17:00

Правоохранители проводят проверку в мечети Екатеринбурга

Мечеть

Сотрудники правоохранительных органов проводят в мечети профилактическую работу. Фото: Галина Соловьева

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в мечети Екатеринбурга на улице Репина. Задержаны несколько человек.

Как сообщил "Областной газете" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых, на данном объекте проводится профилактическое мероприятие. Участие в нем принимают сотрудники полиции и других правоохранительных структур.

"Сотрудники полиции и наши коллеги из других правоохранительных структур проводят плановое профилактическое мероприятие, в том числе по выявлению нарушений миграционного законодательства. У ряда граждан, находившихся на данном объекте, сейчас проверяются личностные данные, а также правомерность их нахождения на территории страны и Свердловской области. Об итогах рейда говорить пока преждевременно, он еще не закончен", — рассказал Валерий Горелых.

Судя по видеокадрам, которые появились в сети, посетителей мечети не выпускали за территорию. Пытавшихся уйти останавливали.

Видео: telegram-канал "Екатеринбург ЧП".

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга провела рейд по мигрантам, были проверены торговые центры и другие общественные места.

Областная газета Свердловской области

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