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18 февраля 2023, 10:41

Смертельная авария произошла на трассе под Ревдой

Место ДТП

Авария на Пермском тракте произошла около 7 утра. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

На 324-м километре Пермского тракта грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб один человек. 

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области уточнили, что столкновение грузовой машины Scania с легковым автомобилем Volkswagen Polo произошло на трассе около 7 утра. В аварии погиб водитель легкового автомобиля. Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняются. По словам очевидцев, которые дали пояснения инспекторам ГИБДД, водитель Volkswagen Polo опасно маневрировал и двигался с превышением скорости.  

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

По данным сервиса Яндекс.Карты, в районе ДТП скопилась пробка. Как сообщили в ФКУ "Уралуправтодор", на дороге организовано реверсивное движение. Водителей просят соблюдать скорость и дистанцию.

Напомним, в Каменске-Уральском 17-летний водитель ВАЗа устроил аварию с ГАЗелью, в аварии погибла пассажирка легковушки. 

Областная газета Свердловской области

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