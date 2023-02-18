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Общество / Происшествия
18 февраля 2023, 11:13

После рейда в мечети Екатеринбурга из России выдворят пятерых мигрантов

Сотрудники полиции

По итогам рейда 73 человека доставили в отделы полиции. Фото: Павел Ворожцов

73 человека были доставлены в отделы полиции после профилактического рейда в мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В мероприятии принимали участие сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. Были задержаны 73 иностранца, требовалось установить их личность и законность пребывания на территории России.

"В рамках проверочных мероприятий сыщики установили 5 граждан, которые обосновались в Екатеринбурге с нарушением действующего законодательства в сфере миграции. В отношении них составлены административные материалы, в ближайшее время по решению суда их выдворят за пределы страны. Подобные профилактические акции полиция, ФСБ и Росгвардия будут продолжать для стабилизации оперативной обстановки, а также недопущения проявлений экстремизма и терроризма на регулярной основе и в других муниципальных образованиях", — сообщил полковник Валерий Горелых.

Напомним, профилактический рейд сотрудники правоохранительных органов провели в одной из мечетей Екатеринбурга в пятницу.

Областная газета Свердловской области

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