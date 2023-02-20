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20 февраля 2023, 20:54

В Полевском на ребенка напала собака из питомника

Собака

После нападения собаки в питомнике девочка получила травмы. Фото: Галина Соловьева

В собачьем питомнике Полевского во время экскурсии на маленькую девочку напал пес. Ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следственным отделом Полевского организовано проведение процессуальной проверки. Устанавливаются обстоятельства случившегося инцидента. В отношении пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Она позволит установить тяжесть вреда, который был причинен ребенку.

По данным следствия, не исключается, что в питомнике могли оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело по факту смерти девочки, зацепившейся шарфом за горку в детском садике Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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