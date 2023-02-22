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22 февраля 2023, 17:34

В Екатеринбурге на три месяца продлили арест матери, убившей троих детей

Колючая проволока

Анастасия Петрова останется в СИЗО до мая. Фото: Галина Соловьева

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей многодетной матери, которая обвиняется в убийстве своих троих детей. В СИЗО Анастасия Петрова будет находиться до 26 мая, информацию журналисту "Областной газеты" подтвердили в суде.

Трагедия произошла в центре Екатеринбурга 26 декабря 2022 года. Многодетная мать убила троих своих детей, младшему из которых было 6 месяцев. Сразу после убийства она сама сообщила о случившемся родственникам и объяснила свой поступок тем, что в детей "вселились бесы".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более малолетних".

Ранее сообщалось о том, что предъявлено обвинение 37‑летнему жителю Алапаевска в убийстве бывшей жены — многодетной матери.

Областная газета Свердловской области

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