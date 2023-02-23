На Тюменском тракте грузовик устроил ДТП с тремя машинами

Водитель фуры Mercedes на Тюменском тракте устроил ДТП. Фото: Галина Соловьева

На Тюменском тракте в районе Белоярского водитель фуры Mercedes устроил аварию с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком, сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, водитель грузовой машины Mercedes, двигавшийся по трассе в Екатеринбург со стороны Тюмени, увидел перед собой затор и начал тормозить. Два автомобиля перед ним успели свернуть на обочину, однако фура не смогла остановиться и врезалась в Kia. От удара Kia въехала в Ford, а он в грузовик Scania.

В результате аварии пострадала женщина — водитель Kia. Медики скорой помощи госпитализировали ее, предварительно поставив диагнозы: сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Остальным участникам ДТП помощь врачей не потребовалась.

В ГИБДД пояснили, что виновник аварии — водитель грузовика Mercedes — не соблюдал необходимую дистанцию от впереди идущего транспорта.

Напомним, сегодня Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила автомобилистов о сильном снегопаде.