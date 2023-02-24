Житель Екатеринбурга отдал аферистам больше миллиона ради "спасения внучки"

Пострадавший испугался и отдал мошенникам свои сбережения. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге мошенники обманули одного из руководителей теплоснабжающей компании. Мужчина отдал аферистам больше 1,2 миллиона рублей, чтобы спасти внучку, которая якобы попала в дорожную аварию, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В полицию Екатеринбурга обратился местный житель 1952 года рождения. Он рассказал, что ему позвонила девушка, которую он по голосу принял за свою внучку. Она сообщила, что спровоцировала ДТП и теперь, чтобы избежать проблем, ей нужны деньги. По словам потерпевшего, в минуты разговора с псведовнучкой он растерялся, а мошенники в это время переключили его на женщину, представившуюся следователем. Лжесотрудница полиции предложила за 900 тысяч рублей "решить вопрос".

Доверчивый екатеринбуржец согласился передать часть суммы. Он достал из сейфа 420 тысяч рублей и отдал их курьеру на остановке общественного транспорта на проспекте Ленина. После этого пострадавшему снова перезвонила неизвестная, она сказала, что средств не хватает и необходимо еще 800 тысяч рублей. Мужчина снял со счета оставшиеся сбережения и передал их незнакомцу. Позже у потерпевшего потребовали еще 3 млн рублей, и тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

Общая сумма ущерба составила 1 миллион 220 тысяч рублей. В полиции пострадавший житель сообщил, что слышал о подобных схемах обмана, но в данной ситуации на него было оказано психологическое воздействие. Сотрудники уголовного розыска устанавливают злоумышленников.

В полиции призывают жителей быть бдительнее, не говорить по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками силовых ведомств или банков, которые предлагают решить проблемы за деньги.

Ранее жертвами мошенников стали пенсионерки из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Нижней Туры. Аферисты обманули их по схеме "Родственник попал в ДТП", похитив у них больше 4,5 млн рублей.