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27 февраля 2023, 19:11

На трассе Пермь — Екатеринбург образовался затор

Затор

На Пермском тракте образовалась пробка в несколько километров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Затор образовался на Пермском тракте с 278-го по 292-й километры. На трассе развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

В МЧС просят водителей соблюдать дистанцию, не отвлекаться от управления, а также по мере возможности сообщить близким о своем местонахождении. В случае неисправности спасатели рекомендуют припарковать автомобиль на обочину, чтобы он не мешал проезду остального транспорта.

Мониторинг ситуации на дороге с помощью беспилотников ведут сотрудники МЧС. На 301 километре трассы Пермь —Екатеринбург развернут мобильный комплекс МЧС.

Напомним, на 27 февраля в Свердловской области синоптики прогнозировали снегопад.

Областная газета Свердловской области

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