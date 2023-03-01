В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра "КомсоМолл"

В одном из помещений ТРЦ загорелась фритюрница. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургском ТРЦ "КомсоМолл" сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и работников экстренно эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На место ЧП были направлены 7 единиц пожарной техники и 24 человека личного состава. По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что в помещении боулинга загорелась фритюрница.

Торговый центр самостоятельно покинули 200 человек, а горящую фритюрницу своими силами потушили работники ТРЦ. Данных о пострадавших не поступало.

Напомним, сегодня утром в Тугулыме загорелась лыжная база, в тушении пожара были задействованы 11 сотрудников МЧС.