На трассе Пермь – Екатеринбург микроавтобус столкнулся с грузовиком

В аварии никто не пострадал. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

На 238-м километре дороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. Столкнулись грузовая машина Scania и микроавтобус, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса решил обогнать впереди идущий КамАЗ. При совершении маневра он не учел боковой интервал и задел его по касательной. От этого микроавтобус отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с фурой Scania. Микроавтобус упал на бок, а грузовик развернуло перпендикулярно дороге.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Люди в аварии не пострадали. Микроавтобус перевозил коробки, пассажиров в салоне не было. Однако из-за столкновения на трассе затруднено движение транспорта. Машины пропускают по одной полосе. На месте происшествия работают госавтоинспекторы.

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